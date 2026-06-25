Morte del piccolo Christian: in corso l'autopsia, lunedì analisi sui veicoli Nel tardo pomeriggio la salma di Christian sarà consegnato ai familiari per i funerali

E' iniziata da 15 minuti l'autopsia sulla salma del piccolo Christian Romano, il bambino di dieci anni deceduto dopo lo scontro tra la sua minimoto e una Jeep che percorreva via Circuito, lunedì pomeriggio intorno alle 14.30. L'accertamento irripetibile in corso presso il Moscati di Avellino lo sta eseguendo il medico legale Pietroantonio Ricci. Presente anche l'anamapatologa, Gelsomina Mansueto nominata dalla difesa del conducente della Jeep indagato per omicidio stradale, Vincenzo Guida.

Il 28enne di origini casertane è difeso dall'avvocato Alfonso Quarto. Nessun consulente di parte per i familiari di Christian, rappresentanti dall'avvocato Raffaele Tecce.

Le dichiarazioni del legale Tecce

“Ora dobbiamo solo stringerci attorno alla famiglia ed evitare altri tipi di discorsi che purtroppo non trovano nessuna sede. Oggi credo che le parole debbano essere lasciate un po’ da parte. Quindi attendiamo l'esito degli accertamenti, perché giustamente tanti, a partire dai familiari, vogliono capire le cause dell’incidente e il motivo di questa fatalità” ha detto l'avvocato Raffaele Tecce, difensore del papà del piccolo Christian Romano, dopo il conferimento incarico disposto dal pubblico ministero Marco Auciello e svoltosi negli uffici della Procura della Reppubblica di Avellino.

Gli aspetti giuridici

“Siamo di fronte ad una tragedia umana - ha aggiunto l’avvocato Tecce - che non può trovare nessuna parola. Da un punto di vista giuridico, l’Autorità Giudiziaria sta giustamente facendo i suoi accertamenti. Si è appena concluso il conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia, lunedì avremo la nomina di un ingegnere, per accertare la dinamica, meglio specificare l’urto, le cause dell’incidente al di là degli accertamenti svolti dai carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e accertamenti”. Molto probabile che i funerali del bimbo saranno celebrati domani pomeriggio nella Chiesa di Maria Ss Della Carità a Moschiano.