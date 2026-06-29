Paura a Pianodardine, in fiamme furgone a Gpl: strada chiusa L'incendio nella zona industriale di Avellino

Fumo e paura questa mattina nella zona industriale della Città di Avellino per un incendio. Un furgone alimentato a GPL ha preso fuoco questa mattina in via Pianodardine, all'altezza dello stabilimento Denso. Le fiamme hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare il principio di incendio e a mettere in sicurezza l'area circostante. Nella zona si è subito innalzata una coltre di fumo che ha allarmato passanti e lavoratori della area. In poco tempo sono subito arrivati i caschi rossi che hanno prontamente domato il rogo.

Sicurezza e viabilità

Nessun ferito. Il mezzo, tuttavia, ha reso necessaria la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. Via Pianodardine è al momento transennata e interdetta al traffico, con inevitabili disagi per la viabilità della zona, particolarmente trafficata nelle ore di punta.

Le cause che hanno provocato l'incendio del furgone sono ancora al vaglio.