Ariano: quel palo rischiava di crollare, rimosso e sostituito Il comune raccoglie la nostra segnalazione e agisce

Divorato dalla ruggine alla base, bucato e ossidato in più punti, rischiava di crollare da un momento all'altro in una zona trafficata e frequentata da pendolari ogni giorno.

Sabato 20 giugno scorso il nostro appello su Ottopagine. Eccolo. E stamane la rimozione e sostituzione del palo pericolante da parte dell'impresa incaricata dal comune.

Siamo a pochi passi da un importante capolinea degli autobus, di due istituti scolastici, bar, un distretto sanitario con decine e decine di utenti ogni giorno e da un comando di polizia municipale e guardia di finanza.

La corrosione evidente, in questi casi rischia di indebolire la struttura e la capacità di carico, a tal punto da causarne il cedimento, complice anche il forte vento ed eventuali urti.

Una situazione analoga più volte segnalata anche alla precedente amministrazione è presente in via 25 aprile, imbocco Tranesi e quasi alla fine di via Giacomo Matteotti, prima dell'ultima curva in direzione Sant'Antonio.