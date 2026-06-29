Incendio nel rione Rodegher ad Ariano: poteva avere conseguenze serie Negligenza e mancata e manutenzione di terreni incolti

L'odore acre del fumo si è sentito in molte zone di Cardito alimentato ancora di più dal caldo torrido. Poteva avere conseguenze molto serie l'incendio avvenuto nel rione Rodegher ad Ariano Irpino, alle spalle si una stecca di palazzine che affacciano al versante Ponnola.

Sono stati prima i residenti e poi i vigili del fuoco giunti con un'autobotte da Avellino a scongiurare il peggio. Un incendio di sterpaglie provocato ancora una volta delle inadempienze di proprietari di fondi, che purtroppo non puliscono i propri terreni, convinti che non succeda mai nulla.

Una negligenza che invece può costare cara. La mancata manutenzione di terreni incolti, unita alla presenza di sterpaglie secche, rovi e rifiuti risulta essere micidiale. Ed è ciò che è accaduto a Rodegher. E gli abitanti avevano più volte sollecitato la persona interessata ad eliminare tale situazione di pericolo ancora presente.