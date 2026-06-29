Lions club di Ariano: Katia Vaiarelli è la nuova presidente Passaggio di consegne, al via l'anno sociale 2026-2027

I Lions di Ariano Irpino comunicano l’avvenuto passaggio di consegne alla guida del club, un momento significativo con la consueta cerimonia del passaggio della campana, svoltosi nella splendida cornice del Mumut, museo multimediale della transumanza a Villanova del Battista, che rinnova l’impegno al servizio della comunità nel segno della continuità e dei valori lionistici.

La presidente uscente Chiara Spinazzola conclude il proprio mandato con soddisfazione, ringraziando tutti i soci per la collaborazione, la partecipazione ed il sostegno dimostrati nel corso dell’anno sociale.

Grazie all’impegno condiviso, il club ha promosso numerose iniziative di solidarietà, prevenzione e servizio a favore del territorio.

La presidente entrante Katia Vaiarelli, di origine siciliana, farmacista e nutrizionista clinico, guiderà il Lions club di Ariano Irpino nell’anno sociale 2026-2027.

“E’ un grande onore per me”, afferma la nuova Presidente, “assumere la presidenza del Lions Club di Ariano Irpino, un club storico nato nel 1970 che include ancora oggi soci con oltre cinquanta anni di appartenenza e servizio lionistico, ma anche tanti giovani che si mettono al servizio di questo club e di questa comunità.”

"Il nuovo anno lionistico sarà guidato dai valori che da sempre ci contraddistinguono: spirito di servizio, etica, solidarietà, leadership. Il service rimarrà sempre il cuore della nostra azione; in particolare riterrò prioritario orientare una parte significativa del nostro impegno verso l’ambito della salute sostenendo iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e supporto per la comunità.

Un altro punto cardine che caratterizzerà il nuovo anno lionistico sarà la conoscenza, la cultura e la valorizzazione del nostro territorio, per riscoprire e promuovere le radici che ci appartengono, rafforzando il legame con le realtà locali e con il patrimonio umano, sociale e culturale che ci circonda".