Ariano: se crolla questo palo rischia di provocare davvero una tragedia Siamo nella centralissima piazza Mazzini, capolinea autobus, a pochi passi dalla polizia municipale

Divorato dalla ruggine alla base, bucato e ossidato in più punti, potrebbe cadere da un momento all'altro e fare strage.

Va rimosso e sostituito immediatamente un palo della pubblica illuminazione all'ingresso della centralissima piazza Mazzini ad Ariano Irpino.

Siamo a pochi passi da un importante capolinea degli autobus, di due istituti scolastici, bar, un distretto sanitaria con decine e decine di utenti ogni giorno e da un comando di polizia municipale e guardia di finanza.

L'impressione è che forse in pochi o quasi nessuno sia a conoscenza di questa grave situazione. E pensare che solo pochi giorni fa, lo scorso 15 giugno, in occasione del concerto di Noemi, vi erano migliaia di persone adagiate intorno al palo.

La corrosione evidente, potrebbe indebolire la struttura e la capacità di carico, a tal punto da causarne il cedimento, complice anche il forte vento ed eventuali urti. A cosa si aspetta ad intervenire, che ci scappi il morto?

Una situazione analoga più volte segnalata anche alla precedente amministrazione è presente in via 25 aprile, imbocco Tranesi. Gli organi competenti sono avvisati!