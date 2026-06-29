Incendio furgone a Pianodardine, vigili del fuoco in azione Le operazioni ad Avellino

Alle ore 11:00 circa di questa mattina, lunedì 29 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta in via Pianodardine per l'incendio di un furgone adibito al trasporto di bibite.

L'autista del mezzo, accortosi della presenza delle fiamme mentre era alla guida, è riuscito con prontezza ad accostare il veicolo sul margine sinistro della carreggiata, in un tratto più ampio della strada, e ad allertare immediatamente i soccorsi.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'intera area interessata. A causa della fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del furgone, che ha interessato parte della semicarreggiata, la circolazione è stata temporaneamente consentita a senso unico alternato.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri radiomobile di Avellino per gli adempimenti di competenza e una ditta specializzata incaricata della bonifica e della pulizia del manto stradale.

Non si registrano feriti né danni ad altri veicoli o strutture. L'autista del furgone ha riportato soltanto un comprensibile spavento.