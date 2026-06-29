Guasto alla condotta a Zungoli: a secco contrada Molara

A causa di un guasto verificatosi su una condotta distributrice in contrada Molara nel Comune di Zungoli in Irpinia, è attualmente in corso disservizio idrico con sospensione della erogazione idrica in tutta la zona in quwstione.
I lavori sono in corso dalle ore 13.00, il ripristino è previsto per le ore 17.00 di oggi 29 giugno 2026 ad ultimazione riparazione.
A comunicarlo attraverso una nota è l'alto calore servizi che aggiunge:
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.
Alto calore servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e canale cocial.