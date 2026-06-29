Ariano: è il giorno della posa dell'asfalto sulla piazza del silos Calvario Via i blocchetti di porfido causa di incidenti a pedoni e infiltrazioni nella struttura

Il sole picchia forte sul colle Calvario ad Ariano Irpino dove è in corso la posa dell'asfalto sulla piazza. E' l'ultimo atto relativo ai lavoro di riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del centro storico con interventi di generazione fisica e sociale del sistema delle piazze grazie ai fondi del Pnrr. Importo complessivo lavori: 5.494.986,15.

Le piazze interessate dall’intervento di rigenerazione lo ricordoamo sono: Piazza Duomo, Piazza Plebiscito, Piazza San Francesco, Largo Bevere, Piazza Enea Pranza, Piazza Giulio Lusi. Strade interessate dall’intervento di rigenerazione: Via Roma in coso, mentre quelle ultimate: Via Mancini, via Marconi, via d’Afflitto, via Castello e via Tribunali.

Come già evidenziato nel settembre del 2023 in un nostro precedente resoconto sui lavori, si è preferito eliminare blocchetti di porfido e cordoni in pietra chiara della pavimentazione, causa di numerosi incidenti a pedoni e infiltrazioni nella struttura, sostituendoli con il bitume, il quale, per le caratteristiche combinate di resistenza ed estetica, viene ormai adottato come efficace soluzione anche in contesti antichi ed importanti.

Non a caso è proprio in questa piazza che si svolge negli ultimi anni l’edizione, ormai ultraventennale, dell’Ariano Folk Festival, un evento musicale di richiamo, nel corso del quale per una settimana in estate convergono gruppi ed artisti musicali di tutto il mondo, creando un evento culturale come pochi in Italia. Inoltre, lo spazio e la presenza del parcheggio annesso, è particolarmente favorevole allo svolgimento di mercatini, come quello settimanale della frutta e prodotti locali.

Proprio per consentire lo svolgersi di manifestazioni che richiamano un grande numero di persone, si è evitato di inserire ulteriori elementi nel mezzo dello slargo, in modo da ottenere uno spazio completamente libero.