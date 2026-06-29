Cervinara, ancora una lite tra due uomini nel parco San Vito: indagini in corso I residenti della zona hanno temuto il peggio dopo l'episodio avvenuto in piazza Trescine

di Paola Iandolo

A Cervinara, ancora una violenta lite. Questa volta l'episodio si è verificato domenica sera nel parco San Vito. I protagonisti della vicenda hanno litigato per futili motivi, ma poi si è temuto il peggio alla luce anche dell'episodio avvenuto qualche settimana fa quando dopo uno scontro verbale sono stati esplosi diversi colpi di fucile in aria in Piazza Trescine, piena di giovani. Sparatoria protrattasi fino a in via Del Balzo. Le indagini su questo episodio sono ancora in corso.

La ricostruzione

Ieri sera almeno due persone sono venute alle mani e si sono picchiati con davvero tanta violenza, tanto da terrorizzare tutti quelli che hanno assistito alla scena. Fortunatamente, nel giro di pochissimi minuti, sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato i due litiganti. I due sono stati condotti nella locale caserma e dovranno dare spiegazioni del loro comportamento. Non è escluso che possano scattare delle denunce.