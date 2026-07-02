Avellino, sequestro immobile di via Zigarelli: il pm chiude le indagini Il sequestro è stato confermato anche dal tribunale del Riesame

di Paola Iandolo

Sequestro unità immobiliari di via Zigarelli: chiuse le indagini per sette indagati tra committenti e tecnici. A firmare l'avviso il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro. Ora gli indagati hanno venti giorni per chiedere di ascoltati o presentare memorie difensive, alla luce anche il rigetto del conferimento incarico per l'incidente probatorio avvenuto a maggio. Sequestro confermato anche dal Riesame,

La ricostruzione

Gli iscritti nel registro degli indagati per il sequestro di via Zigarelli, sono accusati di falso e violazione della normativa edilizia. Tra loro figurano geometri, progettisti, direttori dei lavori e noti imprenditori edili. Stando agli accertamenti effettuati dai carabinieri forestali avrebbero violato la fascia di rispetto del Vallone Fenestrelle.

Le accuse

Con la realizzazione delle dodici unità immobiliari realizzate in un'area destinata a noccioleto, i sette avrebbero realizzato una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio con una trasformazione urbanistica o edilizia dell'area interessata, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, senza previa autorizzazione e in presenza di una trasformazione urbanistica del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione.