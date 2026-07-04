Armando Izzo rapinato a Terracina: minacciato con una pistola e orologio rubato Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine nel comune laziale

Attimi di paura per Armando Izzo. Il difensore dell'Avellino è stato vittima di una rapina a Terracina, in pieno centro. Lo riferisce Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione, due giovani si sarebbero avvicinati e avrebbero puntato la pistola al volto del calciatore partenopeo. Sottratto un orologio, un Patek Philippe. Subito dopo, i due giovani si sarebbero dati alla fuga.

Indagini in corso

Sono in corso le attività di indagine da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili con le testimonianze dei presenti nel centro cittadino di Terracina e con il recupero delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.