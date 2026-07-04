Ariano, ecoisole non funzionanti: il problema è molto più serio e grave

E' di ieri un nostro reportage sul mancato funzionamento delle ecoisole in molte zone della città ad Ariano Irpino, parliamo di aree periferiche e rurali, che vede costretti i cittadini a riportare i rifiuti a casa.
La questione ha suscitato un acceso dibattito soprattutto sui social e una raffica di polemiche. Ma non ci siamo fermati alla notizia relativa solo agli sportelli in tilt o bidoni all'interno pieni.
Il problema è molto più serio. Gran parte dei sacchetti, pieni di immondizia, per sdegno e in segno di protesta vengono lasciati o davanti alle strutture a terra o fatto ancora più grave, in aperta campagna. a cielo aperto. Come dire: "Che dobbiamo fare, ditecelo voi. E' più di un anno che andiamo avanti di questo passo".
E' quanto accade in più zone di Camporeale. E c'è anche chi avverte un odore acre che lascia immaginare l'abbruciamento di plastica ed altri rifiuti in molte zone. Una situazione piuttosto seria dunque sulla quale occorre intervenire, mettendo ordine ad un sistema di conferimento snervante che purtroppo non va!