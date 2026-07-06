Montecalvo Irpino: fiamme e fumo avvolgono il Trappeto/VIDEO

Ancora un incendio nel cuore antico del paese

La testimimonianza del collega Domenico Santosuosso...

Montecalvo Irpino.  

E' successo ancora una volta. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il cuore antico di Montecalvo Irpino al corso Umberto 1°.

Le fiamme hanno avvolto la vegetazione che circonda le antiche case grotta del Trappeto scavate nell'arenaria, un luogo di grande interesse storico.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Tra i primi a giungere sul luogo e ad allertare i soccorsi il collega, direttore di radio Ufita Domenico Santosuosso:  "Appena arrivato sul posto dell'incendio mi sono reso conto subito della gravità. Ho cercato di filmare quanto più possibile ma ho dovuto desistere perché l'aria era irrespirabile e mi incominciava a mancare nonostante la mascherina".

Una situazione estremamente critica che è stata ben gestita dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Avellino alle prese con un'ennesima giornata di incendi in Irpinia.

Diverse le squadre intervenute e al lavoro fino a tarda sera, in sopporto anche il servizio antincendio della comunità montana ufita e un elicottero dell'alto. Non si conoscono le cause del rogo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 

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