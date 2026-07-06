Montecalvo Irpino: fiamme e fumo avvolgono il Trappeto/VIDEO Ancora un incendio nel cuore antico del paese

E' successo ancora una volta. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il cuore antico di Montecalvo Irpino al corso Umberto 1°.

Le fiamme hanno avvolto la vegetazione che circonda le antiche case grotta del Trappeto scavate nell'arenaria, un luogo di grande interesse storico.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Tra i primi a giungere sul luogo e ad allertare i soccorsi il collega, direttore di radio Ufita Domenico Santosuosso: "Appena arrivato sul posto dell'incendio mi sono reso conto subito della gravità. Ho cercato di filmare quanto più possibile ma ho dovuto desistere perché l'aria era irrespirabile e mi incominciava a mancare nonostante la mascherina".

Una situazione estremamente critica che è stata ben gestita dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Avellino alle prese con un'ennesima giornata di incendi in Irpinia.

Diverse le squadre intervenute e al lavoro fino a tarda sera, in sopporto anche il servizio antincendio della comunità montana ufita e un elicottero dell'alto. Non si conoscono le cause del rogo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.