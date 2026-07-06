Ariano: auto fuori strada finisce nella cunetta Incidente lungo la statale 90 delle puglie

Per cause in corso di accertamento in un'auto è finita fuori strada, tra la vegetazione di una cunetta fino a far temere il peggio. E' successo lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino in località Cariello.

Sul posto sono intervenuti con immediatezza due equipaggi del 118 allertati dalla centrale operativa di Avellino, il Saut dalla sede di via Maddalena ad Ariano Irpino e lo Stie di Montecalvo Irpino.

Il dato positivo e incoraggiante è che fortunatamente, nessuno dei tre occupanti l'autovettura ha riportato conseguenze serie ma solo tanto spavento.

Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle prese ieri con una giornata infernale sul fronte incendi e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. Non è il primo incidente del genere lungo un tratto di strada interessato da diverse anomalie.