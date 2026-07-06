Danza: ancora un traguardo importante per il team di Mirella Limotta Le allieve dell'Asd protagoniste ad "Anni Luce" accanto a Lola Ponce

Grande orgoglio per l’Asd Solo Danza di Venticano, diretta dalla Maestra Mirella Limotta, che giovedì 9 luglio sarà protagonista del prestigioso spettacolo “Anni Luce”, evento inaugurale della decima edizione del Bct Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento.

La star internazionale Lola Ponce, giunta a Benevento direttamente dal Messico, sarà la protagonista dello show che andrà in scena nella suggestiva cornice del Teatro Romano, dando ufficialmente il via a uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate.

Accanto all’artista argentina, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Esmeralda nel musical Notre Dame de Paris e vincitrice del Festival di Sanremo 2008, salirà sul palco anche il corpo di ballo composto dalle allieve dell’ASD Solo Danza di Venticano.

Per le giovani e promettenti ballerine si tratta di un’importante occasione di crescita artistica e professionale, che consentirà loro di condividere il palcoscenico con un’artista di fama internazionale e con un cast di altissimo livello, vivendo un’esperienza che rappresenta un riconoscimento concreto del percorso formativo svolto all’interno della scuola.

Il corpo di ballo è diretto dai maestri dell’ASD Solo Danza, Mirella Limotta, Salvatore Iavarone e Alessia Russo, che hanno curato la preparazione delle allieve e le coreografie con professionalità e passione, accompagnandole verso questo prestigioso appuntamento.

Lo spettacolo “Anni Luce”, diretto da Antonio Frascadore, accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso le colonne sonore e i grandi successi musicali degli anni Ottanta e Novanta, con la partecipazione di un cast d’eccezione, dell’Orchestra Filarmonica, degli Animeniacs Corp, dell’attrice Carlotta Pinto, tra i volti della sesta stagione di Mare Fuori, e del corpo di ballo dell’Asd Solo Danza.

Per la scuola venticanese questa partecipazione rappresenta un ulteriore e significativo traguardo, confermando la qualità del lavoro svolto negli anni e la capacità di offrire alle proprie allieve opportunità artistiche di grande prestigio. Un’esperienza che porta in alto il nome dell’ASD Solo Danza e dell’intero territorio irpino, valorizzando il talento, l’impegno e la passione delle giovani danzatrici.

“Essere presenti in un evento di questa portata è un’emozione immensa e rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che svolgiamo ogni giorno con dedizione. Vedere le nostre allieve esibirsi accanto a una grande artista internazionale come Lola Ponce è motivo di enorme orgoglio per tutta la scuola. Sono certa che questa esperienza lascerà in loro un ricordo indelebile e contribuirà ulteriormente alla loro crescita artistica e personale.”