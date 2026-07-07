Avellino, ennesimo falso allarme bomba al tribunale: aperto un fascicolo Dopo le verifiche degli uomini della Digos e della squadra Mobile, l'allarme è rientrato

di Paola Iandolo

Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Avellino. Per l'ennesima volta l'allarme si è rivelato per fortuna falso. Ad annunciare la presenza di un ordigno in Tribunale una voce maschile che in una telefonata anonima ricevuta dalla Polizia nella tardissima mattinata di oggi.

Le verifiche

Sul posto sono intervenuti gli agenti della DIGOS e della Squadra Mobile, che con molta discrezione hanno ispezionato gli ambienti. Alla fine era solo un falso allarme. Intanto un fascicolo per procurato allarme, rispetto a questa vicenda, sarà aperto dalla Procura della Repubblica di Avellino.

Gli altri episodi

Un episodio che si ripete nel tempo. L'ultima telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba negli ambienti del palazzo di giustizia avellinese è stata ricevuta a dicembre. Anche in quel caso dopo l'evacuazione dello stabile, l'allarme si rivelò infondato.