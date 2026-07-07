Montoro, 40enne accusato di violenza sessuale e stalking: assolto Tra novanta giorni le motivazioni della sentenza di assoluzione con formula piena

di Paola Iandolo

Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale presieduto dal giudice Scarlato, ha assolto un uomo di Montoro dalle accuse di violenza sessuale e stalking ai danni di una quarantenne. La sentenza è stata emessa con la formula piena "perché il fatto non sussiste". Il deposito delle motivazioni è previsto tra 90 giorni. La persona offesa si è costituita parte civile, ed è stata assistita dall'avvocato Carmela Giaquinto, del foro di Avellino.

La ricostruzione

La vicenda, iniziata nel periodo Covid, è durata due anni.Tutto ruotava intorno a presunti appostamenti e a un episodio di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel parcheggio del posto di lavoro della donna. A processo un uomo sposato che si era invaghito della donna più giovane. Per gli stessi fatti di stalking - posti in essere nei confronti della 40enne con telefonate e messaggi - la moglie dell'uomo, finita anche lei a processo, era già stata condannata un anno e mezzo fa, a 8 mesi, pena sospesa, con rito abbreviato.

La difesa

L'uomo ha invece scelto di essere giudicato il rito ordinario, nel quale è stato difeso dall'avvocato Costantino Sabatino. Il pubblico ministero Cecilia Annecchini - al termine della sua requisitoria - ha chiesto una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione. Ma la difesa ha dimostrato che la versione della persona offesa non è stata confermata dai testimoni nel corso dell'istruttoria dibattimentale. I colleghi di lavoro, indicati dalla presunta vittima come testimoni, non hanno mai riconosciuto l'uomo che a dire della donna, si era invaghito di lei. Cicorstanze che hanno portato all'assoluzione piena.