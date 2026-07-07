Sbarca ad Avellino il Progetto civico Italia: "Ecco la nostra sfida" Esordio con l'assessore napoletano Puca: "Manfredi? lasciamogli fare il sindaco di Napoli..."

Progetto civico Italia sbarca ad Avellino. La prima uscita nel pomeriggio con una conferenza stampa nei caratteristici locali di “Avellino scalo” a borgo Ferrovia. E’ intervenuto il coordinatore regionale, Carlo Puca, attuale assessore all’immagine della giunta Manfredi a Napoli, il responsabile dell’organizzazione della segretaria regionale, Lorenzo Crea, e la presidente della quarta municipalità di Napoli, Maria Caniglia. E’ stata l’occasione per ufficializzare la nomina del coordinatore provinciale, l’ex deputato Luigi Famiglietti, e l’adesione al progetto del sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio.

Sollecitato dai giornalisti, Carlo Puca, ha spiegato la finalità del progetto civico Italia che punta a rafforzare “il centro sinistra nella battaglia per le politiche contro la destra”. E quando gli è stato chiesto, visto che in questa fase si discute della leadership del campo largo, se l’opzione Manfredi può essere un’ipotesi, è stato categorico: “A Manfredi lasciamogli fare tranquillamente il sindaco di Napoli, che lo sta facendo molto bene”.