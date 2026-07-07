Scandone Avellino: ufficiale l'accordo con Lorenzo Rubinetti Ecco il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile del club irpino

"La Scandone Avellino dà il benvenuto a Lorenzo Rubinetti, nuovo responsabile tecnico del settore giovanile": nota ufficiale da parte del club biancoverde per l'ingresso del nuovo componente dello staff con ruolo specifico per le under. "Allenatore di grande esperienza, con un percorso costruito tra importanti realtà italiane e internazionali, Rubinetti guiderà lo sviluppo del vivaio biancoverde con l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti e costruire un settore giovanile sempre più competitivo": ha aggiunto la società irpina, pronta alla definizione del roster per la Serie B Nazionale 2026/2027.

"Vogliamo creare un percorso di crescita"

"Ho trovato un progetto ambizioso e una società pronta a investire concretamente sui giovani. Insieme vogliamo creare un percorso di crescita che renda la Scandone un punto di riferimento per il basket giovanile": ha affermato Rubinetti.