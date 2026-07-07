Monteforte: consigli comunali itinerenti e delegati in ogni quartiere Condivisione e partecipazione, alla base dell’operato della giunta di Fabio Siricio

Detto, fatto. Come annunciato più volte dal sindaco, l’amministrazione guidata da Fabio Siricio punta sulla piena partecipazione dei cittadini di tutto il territorio comunale.

Approvata in prima battuta in consiglio comunale la modifica allo statuto che introduce la grande novità dei consigli comunali itineranti, civici consessi che daranno l’opportunità a tutti i cittadini di partecipare più spesso alle sessioni del parlamentino.

Condivisione e partecipazione, dunque, alla base dell’operato della giunta che sta lavorando senza sosta da sette mesi a questa parte per unire e coinvolgere in ogni scelta e decisione tutto il vasto territorio cittadino.

Ogni quartiere di Monteforte Irpino avrà consiglieri comunali delegati, delle vere e proprie «sentinelle» di zona.

Per via Molinelle, via Rivarano, traverse e vie limitrofe, i consiglieri comunali delegati di maggioranza sono Martino De Falco e Katia Renzulli. Di via Taverna Campanile, via Nazionale, via San Giovanni, via Finestrelle, via Vallipesce, via Taverna Vecchia, Via Valle e vie limitrofe, se ne occuperanno Massimo Vitale e Francesca De Santis.

Luigi Pescatore e Valentina Sparano opereranno su via Aldo Moro e Alvanella, via Basecchia, via Fontana San Nicola, via San Tommaso e vie limitrofe, mentre Pasquale Capriglione e Elisabetta Iannaccone concentreranno la loro attenzione sul centro cittadino e su Via Breccelle. Infine, i delegati di Borgo, Portella, via Favale, via Gaudi, via Campi, via San Martino, via Portalupara, via Quattro Cupe, via Accorciatoia, via Acqua delle Noci, via Acqualonga, via Morelli e Silvati, sono Vincenzo Ercolino e Valentina Venuti.

A partire da lunedì 13 luglio (appuntamento alle ore 10), i cittadini di ogni quartiere saranno ricevuti dal sindaco e dai consiglieri comunali delegati.

"Incontriamo i cittadini per ascoltare le loro istanze - sottolinea il sindaco - vogliamo un Comune più vicino alle persone e più attento ad ogni singolo bisogno. Il dialogo ed il confronto sono i punti essenziali del nostro operato amministrativo".