Sorpreso con un panetto di hashish nello zaino: 19enne denunciato Il giovane è stato fermato nel pomeriggio di ieri, nel pieno centro del capoluogo irpino

I carabinieri della compagnia di Avellino hanno denunciato un 19enne del posto, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, nel pieno centro del capoluogo irpino. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato il giovane mentre si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto.

L’atteggiamento manifestato dal 19enne ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti e, all’esito della perquisizione, è stato trovato in possesso, all’interno dello zaino, di un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi, di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico intriso della medesima sostanza.

Nel corso del controllo è stata inoltre rinvenuta la somma contante di 90 euro, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.