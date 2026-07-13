Moschiano, 37enne accusato di detenzione e spaccio di sostanze: patteggia La pena è stata sospesa, dopo il riconoscimento dell'attenuante del V comma

di Paola Iandolo

Era stato beccato con cinque grammi di cocaina divisa in due bustine: arriva il patteggiamento. Un 37enne di Moschiano ha patteggiato ad un anno di reclusione, esclusa l'aggravante della recidiva con il riconoscimento del V Comma (spaccio di lieve entità), pena sospesa. Il giovane è stato difeso dal penalista Isidoro Bizzarro davanti al Gup del Tribunale di Avellino.

La ricostruzione

Il giovane era stato scoperto da una volante del Commissariato di Ps di Lauro con circa cinque grammi di cocaina, divida in due bustine contenenti tredici pallini e un pallino da 0,33 mg. L’uomo era stato controllato nella serata del 16 ottobre 2025 a bordo di una vettura. Aveva anche tentato di nascondere la sostanza stupefacente sotto il sediolino dell'auto, ma i tentativi di farla franca sono andati vani. Dopo il controllo e il rinvenimento della sostanza stupefacente ne è nato il procedimento penale con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stuopefacente.