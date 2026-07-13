Festa: "Il mercato a Campo Genova fu una scelta vincente e convincente" "Mi auguro che abbiano un'idea di città, al momento non ravvisiamo i presupposti"

Il ritorno del mercato bisettimanale a Piazzale degli Irpini dopo gli anni a Campo Genova. La giunta guidata da Gianluca Festa decise per lo spostamento: "La nostra fu una scelta, frutto di una strategia che tendeva anche a riqualificare un'area. - ha sottolineato l'ex primo cittadino di Avellino - Ricordo che su quella zona insistevano prima le ecoballe, poi l'isola ecologica. L'abbiamo riqualificata. Oltre a farle ospitare il mercato, abbiamo organizzato anche eventi. Ricordo uno su tutti: quello di Geolier con 30mila presenze. C'era una scelta precisa, frutto di una riflessione e di un ragionamento. Attendiamo ora gli sviluppi della riflessione che sta facendo l'amministrazione. Stiamo solo ascoltando le parole degli assessori. Ancora non abbiamo ascoltato la volontà di Pizza, ma soprattutto sta emergendo il programma di questa amministrazione che in campagna elettorale, purtroppo, non abbiamo avuto modo di poter ascoltare. Poi ne valuteremo le conseguenze e anche i risultati".

"Mi auguro un'idea di città, ma non ravviso i presupposti"

Con quella scelta ci fu lo spostamento dei bus da Piazza Macello a Piazzale degli Irpini in attesa dell'apertura dell'autostazione: "Prendemmo quella scelta anche in virtù della esigenza di liberare Piazza Macello dopo decenni dal caos. E ci riuscimmo. Fu un grande risultato che ha avuto importanti ripercussioni, conseguenze anche rispetto alla qualità dell'aria, che è migliorata tantissimo. Fu una scelta non solo vincente, ma anche convincente. Ora aspettiamo, verificheremo se realmente poi questa scelta si concretizzerà e quali risultati porterà. Io spero solo che non siano scelte in contrapposizione con quelle della precedente amministrazione. Mi auguro che ci sia un'idea di città, che poi porterà ad alcune scelte. Al momento non ravvisiamo questi presupposti. Però, come ho detto in precedenza, aspettiamo, vedremo quello che accadrà prima di valutare".

"La città è deserta"

"Sui divieti nel centro cittadino? C'è stato questo approccio iniziale dell'amministrazione che ha voluto cominciare con una serie di divieti, a detta loro, per garantire il decoro. Mi sembra di percepire in città un po' di malcontento, ma verificheremo nel corso delle settimane cosa ne penseranno gli avellinesi. La cosa che sicuramente oggi appare evidente che ci troviamo dinanzi a una città deserta".