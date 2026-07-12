Avellino: il mercato bisettimanale torna nel piazzale dello stadio L'assessore Iacovacci: "Al lavoro per ridefinire gli spazi dei 164 commercianti"

Il ritorno del mercato bisettimanale di Avellino a Piazzale degli Irpini con l’addio a Campo Genova. Sarà riproposto poco distante, nella sede storica, dinanzi allo stadio Partenio-Lombardi. L’assessore all’Annona, alle attività produttive e allo sviluppo commerciale e artigianale, Ettore Iacovacci, ha indicato i tempi sulla rimodulazione e sulle necessità dei commercianti. "Da settembre inizierà l'iter per lo spostamento. - ha affermato - Penso che entro Natale sia possibile. Abbiamo iniziato l'interlocuzione con i commercianti perché avevano delle difficoltà che hanno presentato. I loro mezzi hanno misure diverse rispetto alla fase in cui il mercato era a Piazzale degli Irpini. Adesso gli automezzi sono di 7 metri rispetto ai 6 del passato. I commercianti hanno presentato questa difficoltà nell'apertura dello spazio dedicato. Dobbiamo rivalutare le misure per far sì che possano entrare tutti. Dovrebbero essere 164".

L'idea di Valle, ma in passato ci furono proteste

Confcommercio ha lanciato l’idea di Valle per il mercato in virtù dei limiti determinati dagli impegni nell’area del campo sportivo tra stadio e palasport, ma in passato la soluzione di via Manfra a Valle portò alle proteste dei residenti e all’insoddisfazione di parte dei mercatali.