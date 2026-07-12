Scandone, Vedovato: "Felice di aver accettato questa sfida" Il centro: "Sono rimasto colpito dal grande entusiasmo che si è creato attorno alla squadra"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Jacopo Vedovato e il centro padovano si è espresso così sui canali ufficiali del club biancoverde: "Vorrei salutare tutti i tifosi della Scandone e ringraziare il coach e la società per la fiducia e per l’interesse che hanno dimostrato nei miei confronti fin dal primo momento. - ha spiegato il lungo veneto - Ricevere la chiamata di una società storica e prestigiosa come la Scandone è motivo di grande orgoglio e non è affatto scontato. Per questo sono davvero felice di aver accettato questa sfida".

"Ho seguito i playoff, bello vedere un palasport così coinvolto"

"Nella scorsa stagione ho seguito con attenzione il percorso della squadra e sono rimasto colpito dal grande entusiasmo che si è creato attorno alla Scandone, soprattutto durante i playoff. È stato bello vedere un palazzetto così coinvolto e una tifoseria così calorosa. Non vedo l’ora di entrare a far parte di questo gruppo, conoscere i miei nuovi compagni e iniziare la stagione insieme. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia e per raggiungere gli obiettivi della società. Un saluto a tutti i tifosi: ci vediamo presto al palazzetto. Forza Scandone".