Avellino: rebus attacco verso il ritiro di Rivisondoli Sarà il reparto da vero restyling lungo l'estate per la società irpina

Dopo l’intesa con la Juventus per un trasferimento a titolo definitivo mancava e manca l’accordo tra l’Avellino ed Emanuele Pecorino e con il passare delle settimane l’attaccante siciliano è sempre più lontano dai radar biancoverdi nella sessione estiva di calciomercato. C’è Vanja Vlahovic dell’Atalanta nelle idee del direttore sportivo Mario Aiello, ma risulta chiara la fase degli irpini, chiamati a un vero e proprio restyling nelle soluzioni offensive.

Restyling, ma con alcuni punti fermi

Raffaele Russo, calciatore bandiera nella prossima lista, ha firmato il rinnovo fino al 2030. Tommaso Biasci è legato ai lupi con un contratto fino al 2028. Nell’ultima stagione per il toscano l’estensione di un anno è scattata in automatico per le condizioni poste nell’accordo siglato nell’estate 2025. Dettaglio non centrato da Andrea Favilli, legato all’Avellino con un contratto fino al 2027, al pari di Roberto Insigne, destinato all’uscita come Cosimo Patierno. Anche per Luca Pandolfi, arrivato all'ombra del Partenio con un accordo definito a pochi secondi dal termine della sessione invernale, non sono mancati i rumors in avvio della off-season: tutti aspetti che rimarcano quanto la rosa irpina sia lanciata verso una ridefinizione del reparto avanzato.

Di Maggio e Lulli pronti all'ingresso

Nel frattempo, dopo Tommaso Martinelli, Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi, sono pronti gli ingressi della mezzala Luca Di Maggio e del terzino destro Emanuele Lulli, che vivrà prima qualche giorno di ritiro con la Roma per poi iniziare l’avventura in biancoverde.