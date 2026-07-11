Bambini, genitori e nonni: ecco l'estate magica di Palazzisi ad Ariano Una festa di campagna grazie al torneo della simpatia

Quando l'amicizia e lo stare insieme nelle sere d'estate, abbatte anche la nostalgia dell'Italia ai mondiali di calcio. E' Palazzisi ad Ariano una delle località più vive e dinamiche. Di scena nella contrada arianese, il 28°torneo della simpatia. E' già il titolo dell'evento dice tutto.

Protagonisti i bambini da 6 a 13. Ben 8 squadre in campo nella bellissima struttura illuminata. Sugli spalti, genitori e nonni a tifare per loro.

Una vera e propria festa di campagna con l'immancabile e tradizionale panino. Si andrà avanti così fino al prossimo 28 luglio. Una contrada ridente che con grande impegno, dedizione, sacrifici e costanza è riuscita anche quest'anno a promuovere questa iniziativa.

La gioia dei bambini è incontenibile. Sono loro del resto i protagonisti di questa manifestazione, diventata ormai una vera e propria tradizione. Ma insieme lo sono anche genitori e nonni. L'estate è ancora lunga e non mancheranno le sorprese.