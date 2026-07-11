Due porte disegnate sulle mura, un super santos ed è così che si ritorna bambini Siamo nel rione Tranesi ad Ariano Irpino, uno dei luoghi più belli e caratteristici del tricolle

Due porte disegnate sulle mura, un super santos e in un attimo si ritorna bambini. Siamo nel rione Tranesi ad Ariano Irpino, uno dei luoghi storici più belli e caratteristici del tricolle.

E' qui che un gruppo di amici, alcuni residenti negli anni scorsi proprio nelle vicinanze di queste pietre ancora parlanti, hanno deciso di giocare a calcetto e il colpo d'occhio dall'alto di una ringhiera è stato davvero bellissimo.

Nessuno dei protagonisti si è accorto della nostra presenza. Ed è stata anche per noi una sorprendente veduta. Un tuffo nella storia, di un quartiere extramurale.

Fondato nel XV secolo da profughi originari di Trani, racconta la storia, è noto come il cuore pulsante dell'antica tradizione artigianale e ceramica arianese, un tempo ricca di botteghe e fornaci medievali. Con Nicolino Iacobacci negli anni scorsi provammo a ricostruire la storia di questo luogo con l'intento di valorizzarne il suo grande patrimonio.

Qui è nato anche l'Ariano folk festival. Lo chiamavano allora "la festa della birra", oggi orgoglio nel mondo, grazie all'intuito dell'associazione Red Sox, un gruppo straordinario, scacciati via da questo luogo dopo una serie di esposti perchè scomodi.

E chissà che una finestra dell'Ariano folk festival non possa riaprirsi nuovamente in questo luogo leggendario...