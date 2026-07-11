Sicurezza, 26 nuovi poliziotti alla questura di Avellino: risultato importante Luigi Barone commissario provinciale Lega, ringrazia Piantedosi e Molteni

"Desidero rivolgere, a nome della Lega irpina, un sincero ringraziamento al ministro dell'interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario all'interno Nicola Molteni, delegato al dipartimento della pubblica sicurezza e alle politiche della polizia di stato, per la costante attenzione che continuano a riservare alla provincia di Avellino e ai temi della sicurezza dei cittadini».

Lo dichiara Luigi Barone, commissario provinciale della Lega di Avellino, commentando il piano di potenziamento degli organici della polizia di stato predisposto dal ministero dell'interno.

"L'assegnazione di 26 nuovi operatori della polizia di stato alla questura di Avellino rappresenta un risultato importante e un segnale concreto della vicinanza del governo ai nostri territori. Si tratta di un rafforzamento significativo che consentirà di migliorare le attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla criminalità, offrendo maggiore sicurezza ai cittadini e condizioni di lavoro più adeguate agli uomini e alle donne in divisa.

La Lega ha sempre considerato la sicurezza una priorità assoluta dell'azione di governo. I risultati raggiunti dal ministro Piantedosi e dal sottosegretario Molteni dimostrano che, quando si investe nelle forze dell'ordine, si rafforzano lo stato, la legalità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il potenziamento degli organici è una risposta concreta alle esigenze delle comunità locali.

A Matteo Piantedosi e Nicola Molteni va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo con competenza e determinazione. La presenza di 26 nuovi agenti nella questura di Avellino testimonia ancora una volta l'attenzione del governo Meloni verso l'Irpinia e conferma la sensibilità della Lega sui temi della sicurezza, della legalità e della tutela delle comunità locali».