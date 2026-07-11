San Benedetto da Norcia: Montevergine onora il fondatore dei benedettini Solenne celebrazione nell'Abbazia di Mamma Schiavona

È il santo patrono d'Europa e di Montecassino, la celebre abbazia da lui fondata intorno al 529 d.C. Egli protegge i monaci, gli agricoltori, gli ingegneri e tutti coloro che cercano protezione contro le tentazioni e le influenze negative.

Grande partecipazione di fedeli che si sono recati in funicolare presso l’Abbazia di Mamma Schiavona. Presente anche la delegazione di Montevergine e di Nola dell'Ordine Militare del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

"Il suo carisma contribuì in modo decisivo alla custodia della fede, - ha sottolineato l’Abate di Montevergine Riccardo Guariglia e noi dobbiamo continuare nel solco di quanto costruito da San Benedetto- alla trasmissione della cultura religiosa e alla promozione sociale dei valori fede autentica".