Videosorveglianza: sette punti di controllo a Villanova del Battista Un sistema moderno e integrato a salvaguardia del territorio. Ecco le aree interessate

Dopo tantissimi anni, infatti, il comune di Villanova del Battista beneficerà per la prima volta di un sistema di videosorveglianza moderno e integrato. Un obiettivo fortemente voluto dalla nostra amministrazione comunale, che oggi diventa realtà grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del poc Legalità, destinato al potenziamento della sicurezza urbana e del controllo del territorio.

Saranno attivati i primi 7 punti di controllo dotati di telecamere e sistemi di rilevazione targhe, collocati in aree strategiche del paese:

Via Piani ingresso del paese lato Grottaminarda.

Bivio Serro delle Forche ingresso del paese lato Ariano Irpino.

Via Largo Spina nei pressi delle scuole.

Incrocio Piazza Aldo Moro.

Piazza Ottaviano Silano.

Via Francesco Cusano incrocio Galavizza.

Via Piani incrocio Sbarre.

I nuovi varchi saranno dotati di telecamere avanzate per la lettura e l’analisi delle targhe, in grado di riconoscere e classificare i veicoli per marca, modello e classe ambientale.

Il sistema consentirà inoltre di segnalare il transito di veicoli rubati, targhe clonate e mezzi oggetto di segnalazioni nelle banche dati delle Forze dell’Ordine, fornendo un concreto supporto alle attività di controllo del territorio, monitoraggio della viabilità e prevenzione dei reati.

L’impianto contribuirà inoltre a contrastare fenomeni quali:

Abbandono illecito di rifiuti, atti vandalici e danneggiamenti al patrimonio pubblico, abbandono e maltrattamento di animali da compagnia, comportamenti contrari al rispetto e al decoro del territorio.

Il sindaco Ernesto Iorizzo:

"Desidero esprimere, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, un sentito ringraziamento a sua Eccellenza il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, a tutta la prefettura e al ministero dell'interno per il sostegno e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante progetto.

La nostra amministrazione è orgogliosa di raggiungere questo risultato, che segna un momento importante per Villanova del Battista.

Da oggi il nostro Comune potrà contare su uno strumento innovativo al servizio della legalità, della sicurezza e della tranquillità dei cittadini".