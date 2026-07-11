Avellino Basket: è ufficiale l'accordo con Marco Mollura "La scelta non è stata difficile perché mi è stato presentato un progetto vincente e ambizioso"

"Marco Mollura è un nuovo giocatore dell'Halley Campania Avellino Basket". Annuncio da parte del club irpino: "Ala di 198 centimetri per 90 chilogrammi, Mollura è nato ad Erice l'11 ottobre del 1993. Nell'ultima stagione agonistica ha trionfato con la maglia di Scafati, contribuendo alla promozione in Serie A della Givova e mettendo in bacheca il secondo campionato di Serie A2, dopo quello conquistato con i Trapani Shark nel 2023/2024, stagione nella quale ha avuto modo di alzare anche la Supercoppa LNP. - si legge nella nota - Con Scafati ha realizzato 7.4 punti nelle 32 gare disputate, tirando con il 51.0% da due, il 39.0% da tre e l'87.0% ai liberi. A questi numeri ha aggiunto anche 2.5 rimbalzi di media. In Irpinia Mollura porta la sua esperienza, il suo carisma e una mentalità vincente; un uomo tenace anche nella vita, dove cerca sempre di migliorarsi".

"Ringrazio la società per la fiducia"

"Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con l’Halley Campania Avellino Basket. - ha spiegato Mollura - La scelta non è stata difficile, perché mi è stato presentato un progetto vincente ed ambizioso e porterò in Irpinia tutta la mia determinazione, per provare a portare Avellino dove merita, per restituire la piazza avellinese ad altissimi livelli. Ringrazio la società per la fiducia e sono pronto a ripagarla sperando di poter regalare ai tifosi avellinesi grandi emozioni".

"Ha vinto da protagonista la Serie A2"

"Parliamo di un giocatore esperto di questo campionato, che negli ultimi anni ha vinto da protagonista la Serie A2 ed incarna un modo di giocare che può diventare rappresentativo per il nostro modo di essere nel campionato che andremo a disputare. Combattività ed agonismo assieme alla sua capacità di fare canestro da tre punti ed alla sua efficacia difensiva sono le caratteristiche che dovranno contraddistinguerci. Sono certo sarà un tassello per dare un imprinting deciso al roster. La sua versatilità ci consentirà di poterlo utilizzare sia da ala piccola, sia da ala forte e sarà un ulteriore punto di forza": ha aggiunto il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo.

"Giocatore di spessore per il campionato di Serie A2"

"Mollura è un giocatore di spessore per il campionato di Serie A2, non a caso le ultime due volte che ha disputato questo torneo ha vinto il campionato, risultando uno dei perni di Trapani e Scafati. Aggiungerà al nostro organico esperienza e carisma, ciò ci consentirà di compiere un passo in avanti": ha sottolineato il general manager del club irpino, Antonello Nevola.

La scheda

"Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Trapani, dal 2012 al 2014 emigra cestisticamente parlando in Piemonte, vestendo la maglia del Cus Torino e disputando due tornei di DNB. Quindi torna in Sicilia, a Cefalù, dove resta per tre stagioni (dal 2014 al 2017) conquistando una promozione in Serie B. Conclusa l'esperienza lontano da casa, rientra a Trapani restando dal 2017 al 2025 e disputando una stagione in massima serie con gli Shark a seguito della promozione. Dotato di un ottimo tiro dalla lunga distanza, Mollura ha capacità fisiche che gli consentono di giocare da ala piccola, sia fronte che spalle a canestro, ed eventualmente anche da ala forte in situazioni particolari".