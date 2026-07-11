Il saluto di Fabio Iannicelli: "Scandone, grazie di tutto" Il club irpino ha salutato anche Donato Vitale e Antonio Cioppa

Gli annunci dei volti nuovi per il roster, il saluto di diverse pedine protagoniste nella promozione in Serie B Nazionale per la Scandone Avellino. "Grazie di tutto. È arrivato il momento dei saluti, ed è incredibilmente difficile trovare le parole giuste per racchiudere tutto quello che ho vissuto in questi due anni. Due stagioni intense, indimenticabili, piene di sacrifici, vissute sulla panchina come assistente allenatore di questa gloriosa maglia": così l'assistant coach Fabio Iannicelli saluta il club biancoverde. Me ne vado con il cuore colmo di ricordi bellissimi. Abbiamo gioito, sofferto, sudato, lottato su ogni pallone e, alla fine, abbiamo coronato un sogno immenso con la vittoria del campionato. Un traguardo che resta scolpito nella storia di questa società e nell'anima di chiunque ami questi colori".

"Fiero di aver fatto parte di questa cavalcata"

"Ma oltre ai canestri e ai trofei, ciò che porterò sempre dentro di me è il legame profondo che si è creato con ognuno di voi. Il mio grazie più grande va a tutti coloro che hanno reso questo viaggio indimenticabile. Voglio ringraziare profondamente la società per aver creduto in me e avermi dato l'onore di difendere questi colori. Grazie agli allenatori, a tutto lo staff tecnico, medico,dirigenziale e chi ha lavorato dietro le quinte. Abbiamo condiviso giornate infinite, strategie, gioie e preoccupazioni, lavorando sempre come un'unica grande famiglia. Siete professionisti straordinari e, prima di tutto, uomini veri. Grazie a tutti i ragazzi con cui ho condiviso il parquet : vedervi lottare su ogni pallone, crescere giorno dopo giorno è stato il premio più bello. E infine, il ringraziamento più emozionante va a voi, tifosi e popolo irpino. Mi avete accolto a braccia aperte e mi avete fatto sentire a casa fin dal primo istante. La vostra passione viscerale, il vostro calore e il ruggito del palazzetto sono stati la nostra spinta nei momenti difficili e la colonna sonora della nostra vittoria. La Scandone è sempre stata la mia seconda pelle, un legame profondo che niente e nessuno potrà mai cancellare. Fiero di aver fatto parte di questa cavalcata. Ci vediamo al palazzetto. Un lupo è per sempre".

"Ha condiviso con noi emozioni autentiche"

Nelle scorse ore la Scandone ha salutato anche Donato Vitale e Antonio Cioppa. "Ogni percorso ha un inizio e una fine, ma ci sono esperienze destinate a lasciare un segno indelebile. Quella vissuta insieme a Donato Vitale è una di quelle che porteremo sempre con noi. Oggi le strade della Scandone Avellino e di Donato Vitale si separano, ma il legame costruito in questa straordinaria annata resterà per sempre nei ricordi di tutti noi. Donato ha indossato questi colori con orgoglio, sacrificio e passione, dimostrando ogni giorno un profondo attaccamento alla maglia biancoverde e alla nostra città. Ha condiviso con noi emozioni autentiche, contribuendo a scrivere una pagina che resterà nella storia della Scandone. A nome della società, dello staff, e di tutta la famiglia biancoverde, grazie di cuore, Donato, per ogni allenamento, ogni battaglia, ogni sorriso e ogni emozione vissuta insieme. Ti auguriamo che il tuo cammino sia ricco di soddisfazioni, di nuove sfide vinte e di successi, personali e professionali. Ovunque andrai, porterai con te un pezzo di questa grande famiglia. E qui, ad Avellino, ci sarà sempre qualcuno pronto ad applaudire il tuo percorso. In bocca al lupo per il futuro, Donato. E grazie per aver lasciato un segno indelebile nei nostri cuori".

"Lavoro, sacrificio, energia e tanta qualità"

"Grazie Antonio Cioppa. Una stagione da protagonista, fatta di lavoro, sacrificio, energia e tanta qualità. Antonio è stato uno dei volti della nostra splendida annata, contribuendo in maniera importante alla conquista del campionato e alla promozione della Scandone Avellino. La sua grinta, la sua professionalità e il suo attaccamento alla maglia resteranno parte di un percorso che abbiamo vissuto e condiviso insieme. A lui va il nostro più grande ringraziamento per tutto quello che ha dato dentro e fuori dal campo e un sincero augurio per il futuro: che possa essere ricco di successi e soddisfazioni. In bocca al lupo Antonio, Avellino sarà sempre casa tua".