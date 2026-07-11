Monteforte Irpino si prepara all'Open Day: domenica la finale del Torneo La finale del Torneo Rinascita Monteforte domenica 12 luglio presso il Campus

È tutto pronto per l'Open Day del Monteforte Campus, in programma domenica 12 luglio presso il Campus di Monteforte Irpino, una giornata dedicata allo sport, alla musica e alla condivisione che culminerà con la finale del Torneo Rinascita Monteforte.

Il programma prenderà il via alle 19:00 con l'apertura del buffet accompagnata da un DJ set. Alle 20:00 spazio al calcio con la partita femminile, mentre alle 21:30 si disputerà l'attesissima finale del torneo, seguita dalla cerimonia di premiazione delle categorie partecipanti.

Tra gli ospiti della serata sarà presente anche una rappresentanza dell'U.S. Avellino 1912, che contribuirà a rendere ancora più prestigioso l'evento, confermando il forte legame tra il territorio e il calcio professionistico.

A rendere ancora più speciale l'appuntamento ci sarà anche la presenza del montefortese Samuel Pugliese, centrocampista dell'AZ Picerno, protagonista nel campionato di Serie C. La sua partecipazione rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità e un'occasione per i più giovani di incontrare un atleta che, partendo dal territorio, è riuscito a raggiungere il calcio professionistico.

La serata sarà impreziosita anche da momenti musicali con le esibizioni del Calliope Strings Quartet, dell'Ensemble I.C.S. Aurigemma e del Resonance Sax Quartet, per un evento pensato non solo per gli appassionati di calcio, ma per l'intera cittadinanza.

L'Open Day del Monteforte Campus si propone così come una vera festa dello sport e della comunità, all'insegna dei valori della passione, dell'inclusione e della rinascita che ispirano il progetto Rinascita Monteforte.

L'appuntamento è per domenica 12 luglio: una serata da vivere insieme, tra sport, spettacolo e senso di appartenenza al territorio.