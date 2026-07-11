Avellino: le novità nella rosa tra acquisti e cessioni Si avvicina il via della preparazione precampionato per i lupi

Gli annunci dei prestiti di Martinelli dalla Fiorentina e di Moruzzi e Faticanti dalla Juventus con il diritto di riscatto e controriscatto per il terzino sinistro e il centrocampista e ci sono altre due operazioni ormai definite in casa Avellino. Di Maggio si legherà ai lupi con un contratto quadriennale dopo l'accordo tra gli irpini e l'Inter per il trasferimento a titolo definitivo e c'è anche Lulli dalla Roma in entrata. Il terzino destro vivrà alcuni giorni di preparazione precampionato con i giallorossi prima di raggiungere il gruppo biancoverde nel ritiro di Rivisondoli. Per l'attacco, con Pecorino sempre più distante dai radar, c'è Vanja Vlahovic nelle idee del direttore sportivo Aiello.

L'evoluzione della rosa

* Russo calciatore bandiera

Portieri

Iannarilli (2028), Sassi (2029), Martinelli (in prestito dalla Fiorentina)

Difensori

Cancellotti (2027), Enrici (2029), Simic (2028), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029), Moruzzi (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto)

Centrocampisti

Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028), Faticanti (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo* (2030), Patierno (2028), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Biasci (2028), Pandolfi (2029)

Rientranti dai prestiti

Cagnano (2027), Tribuzzi (2028), Toscano (2027), Todisco (2027), Cancellieri (2027), Panico (2027), Manzi (2027), Mutanda (2027), Maisto (2027), Arzillo (2027), Di Paola (2027)

Ceduti in prestito

D'Ausilio (2028, all'Iraklis Salonicco con diritto di opzione), De Cristofaro (2028, al Latina), Marchisano (2027, in prestito al Giugliano)