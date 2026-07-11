Jacopo Vedovato è un nuovo giocatore della Scandone Avellino Il club: "Andrà a irrobustire il reparto lunghi nel prossimo campionato di Serie B Nazionale"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'ingaggio di Jacopo Vedovato, lungo classe 1995 di 206 centimetri, che vestirà il biancoverde nella stagione sportiva 2026/27. "Giocatore di grande esperienza e affidabilità, Vedovato andrà a irrobustire il reparto lunghi della Scandone Avellino nel prossimo campionato di Serie B Nazionale": si legge nella nota del club.

La scheda

"Nell'ultima stagione il centro padovano, nato a Camposampiero, è stato protagonista con la T Tecnica Gema Montecatini, formazione con la quale ha conquistato la vittoria del campionato di Serie B Nazionale, centrando la promozione in Serie A2. In regular season ha fatto registrare 9,1 punti, 6 rimbalzi e 1,1 assist di media, confermandosi uno dei riferimenti del reparto lunghi della squadra toscana. Vedovato porta in dote un percorso ricco di esperienze e successi. Dopo gli esordi con Treviso in Serie A2, ha vestito le maglie di Chieti, Virtus Roma, San Vendemiano, dove è rimasto per cinque stagioni distinguendosi come uno dei migliori lunghi della categoria, Udine, Pielle Livorno e, infine, T Tecnica Gema Montecatini. Nel corso della sua carriera ha saputo imporsi grazie alla propria fisicità, all'intelligenza cestistica e alla capacità di incidere su entrambe le metà campo. Le stagioni disputate a San Vendemiano lo hanno consacrato tra i migliori interpreti del ruolo in Serie B, con annate costantemente in doppia cifra e ottime percentuali al tiro, prima di tornare a confrontarsi con la Serie A2 e, successivamente, contribuire in maniera determinante alla promozione conquistata con Montecatini".