Avellino: da oggi stop a bici al Corso e via Matteotti chiusa nei week end E per la sicurezza dei pedoni, via Matteotti pedonalizzata nei week end

E’ partito da oggi pomeriggio alle 18 il nuovo dispositivo per la regolamentazione di Movida e decoro urbano.

L’ordinanza del sindaco Pizza che vieta l’accesso a monopattini e biciclette elettriche sul Corso Vittorio Emanuele punta a rendere più sicura la città e tutelare il passeggio lungo l’arteria principale di Avellino.

Stop a bici e monopattini

Nel mirino, la circolazione dei velocipedi che, tra le 18 e la mezzanotte nei giorni feriali e per tutto il giorno nei festivi, mette a rischio pedoni, famiglie e bambini in un'area già affollata. Da qui il divieto assoluto per le bici elettriche sopra i 250 W di potenza e i 25 km/h, equiparate ormai ai ciclomotori. Biciclette normali, bici a pedalata assistita e monopattini restano ammessi, ma solo a mano, portati e non guidati, negli orari critici.

Ed oggi pomeriggio l’assessore alla Municipale, Ettore Iacovacci, era presente con i vigili urbani all’installazione della nuova segnaletica. In piazza Libertà e all’incrocio di via Matteotti.

Le parole dell’assessore Iacovacci

"Un cambiamento che prende forma giorno dopo giorno. La Polizia Municipale è al lavoro per l'adeguamento della segnaletica e per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dall'ordinanza che riguarda il tratto tra piazza Libertà e corso Vittorio Emanuel"e.

Via Matteotti chiusa al traffico

Sempre nell'ottica di tutelare l'attraversamento pedoni e garantire la sicurezza dei cittadini, non potendo provvedere all'installazione dell'impianto semaforico, l'assessore ha immaginato la chiusura al traffico di via Matteotti. Un dispositivo che molto probabilmente si adotterà solo nei week end.

Obiettivo: sicurezza e vivibilità negli spazi pubblici cittadini

L'obiettivo dichiarato è restituire ordine agli spazi pubblici cittadini. «Un percorso che stiamo portando avanti per restituire maggiore decoro, sicurezza e vivibilità agli spazi pubblici, aggiornando le regole alle esigenze di una città che cambia» ha aggiunto Iacovacci, che ha poi rivolto un ringraziamento agli agenti impegnati sul territorio: «Ringrazio tutti gli agenti della Polizia Municipale per l'impegno, la professionalità e la costante presenza sul territorio. Insieme continuiamo a lavorare per una Avellino più ordinata, sicura e accogliente, ha concluso l'assessore.



Stop a musica e alcol

Nella zona Centro storico, Corso Vittorio Emanuele II, via De Conciliis, via Tuoro Cappuccini, via Scandone e via Fariello (area Autostazione AIR).

Fino al 31 luglio 2026: dal lunedì al giovedì, dalle ore 24, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e lo svolgimento di intrattenimenti musicali: il venerdì e il sabato il divieto scatterà dalle ore 1; la domenica dalle ore 00.30.