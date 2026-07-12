Avellino, si riparte: diversi eventi prima del ritiro di Rivisondoli Visite mediche e test atletici prima della partenza per Rivisondoli, fissata per mercoledì

Tutto pronto per il via della nuova stagione in casa Avellino. Visite mediche e test atletici a porte chiuse con lavoro in palestra per i biancoverdi. Mercoledì sarà partenza destinazione Rivisondoli. Nel pomeriggio l'Avellino svilupperò il primo allenamento. Questa sera, alle 21.30, una delegazione del club parteciperà al calcio d'inizio della finale del torneo di calcio a 5 organizzato a Monteforte Irpino.

Stasera a Monteforte, domani a Tufino

Domani sarà, invece, conferenza stampa di presentazione dei nuovi kit di allenamento con la partecipazione di calciatori, staff e dirigenti del club. Infine, domani, alle 19.30, una rappresentanza della società irpina, guidata dal direttore sportivo Mario Aiello, sarà presente all’inaugurazione dello stadio comunale di Tufino. Ecco la serie di eventi verso l'apertura ufficiale della stagione 2026/2027.