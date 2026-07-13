Avellino, in bici per il Corso nonostante i divieti: ferita un'anziana L'incidente nel giorno dell'entrata in vigore della nuova ordinanza sulla circolazione delle bici

Momenti di apprensione questa mattina lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, dove un'anziana è rimasta ferita dopo essere stata urtata da una bicicletta mentre passeggiava lungo la strada.

Secondo una prima ricostruzione, un giovane che percorreva il Corso in sella a una bici ha impattato contro la donna per cause ancora in corso di accertamento. Nell'urto la pedone ha riportato un trauma a una gamba. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Avellino e un'ambulanza della Misericordia. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna, mentre i caschi bianchi hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

L'episodio ha richiamato l'attenzione dei numerosi passanti presenti sul corso, uno dei luoghi più frequentati della città, soprattutto nelle ore del mattino.

L'incidente si è verificato proprio nel giorno dell'entrata in vigore dell'ordinanza comunale che disciplina la circolazione delle biciclette, elettriche e tradizionali, lungo corso Vittorio Emanuele. Il provvedimento introduce nuove regole per la mobilità nell'area pedonale con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e una più ordinata convivenza tra ciclisti e pedoni.

Sarà ora l'attività della Polizia municipale a chiarire l'esatta successione dei fatti e ad accertare se il comportamento del ciclista sia stato conforme alle disposizioni previste dalla nuova ordinanza.