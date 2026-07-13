Fruncillo e Zecchino: "Continua a crescere la comunità di Fdi in Irpinia"

"Diamo il benvenuto a Giuseppe Andreone, Vice Sindaco del Comune di Sant’Andrea di Conza, che ha scelto di aderire al nostro Partito.
Una scelta che conferma la credibilità di un progetto politico fondato su valori, responsabilità e radicamento nei territori".
A comunicarlo con soddisfazione i due massimi esponenti di Fdi in Irpinia, Ines Fruncillo e Ettore Zecchino.
"Continueremo a lavorare per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia e rappresentare sempre meglio le istanze delle nostre comunità. Insieme, al servizio del territorio".