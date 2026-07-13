Turisti da Lussemburgo e Lituania ad Ariano: "Esperienza bellissima" Promossa la villa comunale e il meraviglioso castello normanno"

"Anche oggi abbiamo avuto il piacere di accompagnare un gruppo di turisti provenienti dal Lussemburgo e dalla Lituania alla scoperta del nostro meraviglioso castello normanno, uno dei simboli più affascinanti del nostro territorio.

Tra storia, cultura e panorami suggestivi, gli ospiti hanno potuto vivere un'esperienza autentica, immergendosi nelle vicende che hanno reso questo luogo così speciale nel corso dei secoli".

Ne parla con orgoglio e soddisfazione la Pro loco "I Normanni" di una Ariano Irpino, tra le realtà più attive sul territorio.

!Un ringraziamento speciale va alla nostra amica Rossana Marra, una grande risorsa per Ariano, che ha affiancato il personale di ArcheoAres curando con professionalità e passione la traduzione in lingua inglese, permettendo ai nostri visitatori di apprezzare pienamente il valore storico e culturale del sito.

La visita è stata resa ancora più piacevole dalla splendida villa comunale, un'oasi di verde che abbraccia il castello e regala scorci di rara bellezza. Un luogo ideale dove storia e natura si incontrano, offrendo a chi arriva da lontano un'accoglienza capace di lasciare un ricordo indelebile.

Siamo felici di continuare a far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio, accogliendo visitatori da tutta Europa e condividendo con loro le bellezze della nostra terra".