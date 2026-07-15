Solofra, 46enne accusato di tentato omicidio della trans: chiesto il processo Il quarantaseienne di Solofra comparirà davanti al gup il prossimo 23 dicembre

di Paola Iandolo

E' accusato di tentato omicidio di un trans di origini brasiliane: la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di un quarantaseienne residente a Torchiati di Solofra. L'udienza preliminare è fissata davanti al Gup il prossimo 23 dicembre. A firmare la richiesta di rinvio a giudizio il pm Cecilia Annecchini.

L'arresto

L’indagato, assistito dall’avvocato Massimiliano Russo, era stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà nell’aprile del 2025 dai Carabinieri della Compagnia di Solofra dopo la violenta lite al culmine della quale aveva sferrato un fendente alla schiena della trentaseienne.

L'attenuazione della misura

In sede di interrogatorio di convalida, quello davanti al Gip del Tribunale di Avellino, anche alla luce della versione dei fatti fornita, aveva ottenuto l'attenuazione della misura con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tre mesi fa la difesa ha ottenuto anche la revoca della misura a cui era sottoposto il quarantaseienne, ritornando totalmente libero. La persona ferita era stata ricoverata al Moscati e sottoposta ad un intervento chirurgico a causa dei colpi ricevuti.