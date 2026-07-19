Trovato carbonizzato ad Eboli, è il giornalista Luca Esposito Collaborava come opinionista con Ottochannel

Orrore ad Eboli, in provincia di Salerno, dove nella notte è stato ucciso e bruciato un uomo. Gli investigatori - come ha reso noto in una nota il procuratore Raffaele Cantone - ipotizzano che si tratti di Luigi Esposito (meglio noto come Luca), giornalista 53enne ed opinionista di Ottochannel. Al momento non è stato possibile identificare con certezza il cadavere ma, in attesa dell'autopsia, i primi accertamenti lasciano ipotizzare che si tratti di Esposito e che si sia trattato di un omicidio.

L'allarme è scattato intorno alle 3. A lanciarlo è stato un passante che ha notato un incendio in in via Contrada Bivio Cioffi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del "Vopi". I soccorritori si sono ritrovati di fronte ad uno scenario tragico: sul terreno, infatti, è stato rinvenuto un corpo carbonizzato.

In zona è stato rinvenuto anche un bossolo ma soltanto l'autopsia potrà chiarire se sul corpo vi siano ferite d'arma da fuoco. Lungo la strada è stata ritrovata anche l'auto di Esposito, giornalista sportivo originario di Nocera Inferiore ma residente nella Valle dell'Irno. Per tutta la mattinata sono proseguiti i rilievi da parte del medico legale incaricato dalla Procura di Salerno e dei carabinieri appartenenti alla scientifica del comando provinciale che sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente del brutale omicidio.