La tragica scomparsa di Luca Esposito ci lascia sconvolti e addolorati Luca è stato per noi un prezioso collaboratore come opinionista, certamente scomodo ma mai banale

La notizia della scomparsa di Luca Esposito ci lascia sconvolti e addolorati, ma soprattutto increduli rispetto all'orribile esecuzione di cui è stato vittima. Luca è stato per noi un prezioso collaboratore come opinionista, certamente scomodo ma mai banale e soprattutto sempre coraggioso nel difendere le sue opinioni sul mondo del calcio. In questo momento difficile ci stringiamo alla famiglia che vive un dolore cosi terribile e speriamo che le forze dell'ordine possano fare piena luce sulla tragedia assicurando i responsabili alla giustizia.

Come Otto Channel siamo profondamente addolorati anche perché Luca sarebbe stato anche per la prossima stagione uno degli opinionisti di punta delle nostre trasmissioni sportive. Un forte abbraccio ai familiari da tutto il gruppo di Otto Channel e Ottopagine.