Aiello, maltratta gli anziani genitori: fissato l'abbreviato per il 50enne Il processo, con il rito alternativo, inizierà a metà settembre

di Paola Iandolo

Maltrattamenti agli anziani genitori: fissato il processo con rito abbreviato per un cinquantenne accusato di aver avuto comportamenti violenti nei confronti degli anziani genitori. G.R. - attualmente in carcere per la violazione delle misure applicate nei suoi confronti e difeso dal penalista Carmine Pascarosa - dovrà comparire il 16 settembre davanti al Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza.

L'incidente probatorio

La difesa era riuscita ad ottenere, qualche giorno fa, l’incidente probatorio, quello celebrato davanti al Gip Pasquale Cerrone a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza che aveva denegato l’ammissione dello stesso. Sono state ascoltate le persone offese – i genitori dell’ imputato attualmente in carcere - presenti in aula e che si sono sottoposti all’esame. Ora si attende la decisione del Gup del tribunale di Avellino, dopo la pausa estiva.