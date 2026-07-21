Tir in fiamme nell'avellinese: chiusa la Fondo Valle Sele, traffico deviato L'incidente nel primo pomeriggio di oggi

Fumo e traffico sulla Fondo Valle Sele in provincia di Avellino per un grosso mezo in fiamme. L'Anas ha diramato a mezzo stampa le prime informazioni, per avvisare automobilisti e residenti dell'area dell'attivazione dei percorsi alternativi.

Strada chiusa e traffico deviato

La strada statale 691 “Fondo Valle Sele” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Calabritto (chilometro 18,500) in provincia di Avellino, a causa del mezzo pesante incendiato. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Sul posto tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e soccorsi e forze dell'ordine per perimetrare l'area e realizzare gli interventi di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

L'Anas sul posto per i soccorsi

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.