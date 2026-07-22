Ariano: ennesimo incidente lungo la statale 90 a Camporeale E' di un ferito fortunatamente non grave il bilancio

E' di un ferito fortunatamente non grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, all'altezza del bivio di Gaudiciello zona Camporeale ad Ariano Irpino.

Nello scontro le cui cause sono al vaglio della polizia municipale che ha effettuato i rilievi sono rimasti coinvolti un furgone con a bordo due persone della provincia di Salerno e un'auto guidata a un giovane arianese. Quest'ultimo finito in ospedale per i relativi accertamenti, ne avrà per 15 giorni.

Sul posto 118 e in supporto anche i carabinieri. Si tratta di un tratto di strada diventato ormai di nessuno, dove continua a registrarsi un walzer di responsabilità tra comune e Anas. Ce ne siamo occupati di questa famigerata arteria solo qualche settimana fa.

Ecco l'articolo di riferimento. Clicca qui per rileggerlo. La strada continua a rappresentare un pericolo quotidiano. E anche oggi le conseguenze potevano essere maggiori.