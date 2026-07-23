Avellino, Giovanni D'Agostino: "Firmerei per 25 punti al giro di boa" Intervento nel corso della presentazione del calendario di Serie B 2026/2027

Nel corso dell'evento legato al calendario di Serie B, l'amministratore unico IDC dell'U.S. Avellino, Giovanni D'Agostino, ha posto un obiettivo per la prima parte della prossima stagione. "Alessandro Nesta è al lavoro nel ritiro da una decina di giorni. In queste ore è impegnato con la squadra in un test amichevole. - ha affermato durante la presentazione della diciannovesima giornata di campionato in programma il 27 dicembre, quando i lupi affronteranno la Juve Stabia al "Partenio-Lombardi" - Ci stiamo preparando al meglio e sappiamo quanto sia difficile la Serie B".

"Il girone di ritorno è un altro campionato"

"Sarà il nostro secondo anno in questo campionato e sappiamo che il girone di ritorno diventa un altro campionato. Dalla diciannovesima giornata arriverà il vero tour de force e speriamo di finire l'anno nel migliore dei modi. Nella scorsa stagione abbiamo raggiunto il giro di boa con 25 punti e rimetterei la firma per rifarlo": ha aggiunto D'Agostino.