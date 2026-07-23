Avellino, Nesta: "Occorre ordine per usare le energie nel modo giusto" Il commento del tecnico biancoverde dopo il test con la Scafatese

"Abbiamo lavorato bene in gestione nei primi 20 minuti centrando anche qualche giocata interessante, poi però la stanchezza ci ha fatto perdere la lucidità. Abbiamo tentato cose non provate e siamo andati nel buio": così Alessandro Nesta dopo il test contro la Scafatese. Avellino vincente con il risultato di 3-1, ma il tecnico biancoverde ha sottolineato gli aspetti negativi pur rimarcando impegno e carico di lavoro che condiziona la fase: "I ragazzi si stanno impegnando, ma non mi è piaciuto qualcosa in fase difensiva e abbiamo fatto poco di quello che dobbiamo fare. - ha spiegato Nesta - Abbiamo sbagliato sui tempi di pressione, ho visto uscire lasciando il buco e ci perdiamo. Dobbiamo trovare ordine, altrimenti si sprecano energie correndo a vuoto. Le energie vanno sprecate pressando nella giusta maniera. Normale nella fase? Ci sono tante informazioni e anche l'aspetto mentale pesa come quello fisico. È normale con i carichi di lavoro in questa fase".

"Subito due gare in casa e dobbiamo fare punti"

"Il calendario? Mi fa piacere iniziare in casa, ne abbiamo subito due di fila e dobbiamo fare punti. Il centrocampo? Ho tanti calciatori di qualità, è inevitabile dividerli nei diversi test. - ha aggiunto Nesta - Per l'assetto di partenza nella stagione c'è tempo. Patierno? Abbiamo deciso con il direttore che doveva andare, è qui, abbiamo parlato, è il benvenuto, ma è fuori dal progetto. Si allenerà come Insigne e quando troverà la squadra andrà via. Lo staff è a disposizione di tutti i calciatori per allenarsi. Il gol di Fila? Garantisce profondità, viene incontro, ha fisicità. Lo volevamo ed è un giocatore importante per noi. Va inserito passo dopo passo, ma innanzitutto siamo contenti che sia qui".